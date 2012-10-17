〔美股业绩〕EBay第三季营收增长15%,符合市场预期

路透旧金山10月17日电---EBay (EBAY.O)周三公布第三季营收和盈利增长,因更多消费者在其线上市场购物,且使用其PayPal支付服务.

EBAY公布,第三季营收增长15%,至34亿美元,盈利攀升14%,报7.18亿美元,或每股盈利0.55美元,营收符合预期,每股盈利则较预期高0.01美元.

EBAY预计第四季每股盈利0.66-0.69美元,营收介乎38.5-40亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY第四季每股盈利为0.68美元,营收为39.4亿美元.

EBAY预计2012会计年度每股盈利为2.32-2.35美元,年度营收介乎139.5-141亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY 2012会计年度每股盈利为2.34美元,营收为140.3亿美元.

公布业绩后,EBAY股价下滑0.8%.

Wedbush Securities分析师Gil Luria表示,"并不是像过去几个季度那样远胜预期,但看来仍在正轨上."(完)