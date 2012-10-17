〔国际油市〕布兰特原油期货和美国汽油期货下跌,因美国库存增加

* EIA称上周美国原油和汽油库存增加

* 美元下跌和欧元走强,支撑油价

* 关注周四公布的美国初请失业金人数

路透纽约10月17日电---布兰特原油期货价格周三下跌,因最新一周美国原油和汽油库存上升,令投资人聚焦在全球需求疲弱,而美元下跌及忧虑供应中断限制了油价跌幅.

美国RBOB汽油期货RBc1价格下挫逾2%,领跌油市,因美国能源资料协会(EIA)称,美国一周汽油库存增加172万桶,至1.9713亿桶,预估为增加50万,[ID:nSB8564562]汽油期货因此承压.

EIA表示,美国一周原油库存增加286万桶,至3.6923亿桶,预估为增加170万桶.美国一周馏分油库存减少222万桶,至1.1866亿桶,预估为减少120万桶.

美国石油协会(API)周二公布的库存数据也显示上周美国原油库存增加.

布兰特原油走弱,且美国原油期货徘徊在平盘附近,归因于在布兰特11月合约于周二到期后,12月布兰特原油合约成为近月合约.

北海油田维护令供应受限及船货被推迟,对布兰特11月原油合约提供支持,但这一情况可能有缓解.

"布兰特原油承压...因缺乏北海原油的大量买兴,似乎这和预期Buzzard油田下周恢复正常运作有关,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在研究报告中写道.

油价从美元走弱中得到支持.欧元兑美元触及一个月高位,因臆测西班牙下月将寻求援助,且穆迪确认西班牙债信评级,为市场带来正面人气.

数据显示美国房屋开工率触及四年高位,也支持美国油价,且标普500指数连升三天.

布兰特12月原油LCOc1跌0.78美元,结算价报每桶113.22美元,盘中交投介于112.80-114.31美元.

美国近月11月原油CLc1小升0.03美元,结算价报每桶92.12美元,交投区间介于91.55-92.85美元.

以12月合约结算价计算,布兰特原油较美国原油的溢价收报每桶20.63美元.和11月合约溢价比较,周二报24.28美元,为2011年10月来的最高水平.

美国取暖油期货Hoc1下跌约1美分,结算价报每加仑3.1894美元.汽油期货跌6.36美分,结算价报每加仑2.7817美元.

布兰特原油早盘上涨,此前穆迪确认西班牙投资级评等,扶助缓解投资人对欧债危机正在恶化的忧虑.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.12 0.03 0.0% 91.55 92.85 216,287 232,217

12月原油 92.59 0.05 0.1% 91.99 93.27 147,564 143,614

11月RBOB汽油 2.7817 -0.0636 -2.2% 2.7740 2.8532 34,741 49,141

12月RBOB汽油 2.7642 -0.0379 -1.4% 2.7549 2.8084 47,601 52,337

11月取暖油 3.1894 -0.0091 -0.3% 3.1694 3.198 37,632 50,465

12月取暖油 3.1769 -0.0080 -0.3% 3.1578 3.1846 39,378 46,031

ICE合约

12月布兰特 113.22 -0.78 -0.7% 112.80 114.31 187,751 20,621

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 517,469 531,339 555,924 1,580,619 -4,591

汽油 140,099 150,297 149,397 277,817 1,989

取暖油 145,467 163,795 156,645 325,721 -342 (完)