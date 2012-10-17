〔美国股市〕楼市数据提振标普500指数连升三日,IBM业绩限制道指升幅

* 9月房屋开工大涨,提振营建类股

* 英特尔和IBM公布业绩后下挫,压制道指升势

* 美国银行走势波动,成交放量

* 道指微升0.04%,标普500指数升0.41%,Nasdaq指数涨0.1%

路透纽约10月17日电---美国股市周三收升,标普500指数连涨第三天,此前美国房屋开工年率触及四年高位,但国际商业机器(IBM)公布的季度营收疲弱,限制了道指升幅.

营建类股领涨,此前美国商务部公布,9月房屋开工跳增15%,年率为2008年7月来最高.房屋开工猛增被视为是楼市改善提振经济全面复苏的迹象.

PHLX地产股指数.HGX升2.9%.

IBM(IBM.N)公布的季度营收不及预期,失望情绪拖累该股重挫4.9%,报200.63美元,并令道指损失81点.

晶片巨擘英特尔(INTC.O)大跌2.5%,报21.79美元,昨日该公司发布的营收预估疲弱.标普科技股指数.GSPT下滑0.8%,为10大类股中唯一下跌板块.

尽管目前仍是业绩期的初期,但业绩表现略胜预期.已有14%的标普500企业公布了业绩,其中65%优于预期,高于62%的长期均值.

"业绩一点也不算差,当投资人期望值太低时,通常真实情况要好一些.这就是目前的状况."Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示.

根据汤森路透截至周三中午的数据,市场预期标普500指数成份企业的季度获利整体而言同比下跌1.7%,较本周稍早预估的2.3%降幅略好.

美国第二大银行-美国银行(BAC.N)跌0.2%,报9.44美元,此前该公司公布季度盈利3.4亿美元,同比骤降95%.该行还表示,将提供47.5亿美元优先留置抵押贷款本金减计,预计可满足全国抵押贷款和解(National Mortgage Settlement)首年的总承付款项.

"对于金融企业而言,预期门槛设得非常低,他们超过了预期,但业绩发布后的电话会议没能再接再厉,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.

道琼工业指数.DJI收高5.22点,或0.04%,至13,557.00点;标准普尔500指数.SPX收涨5.99点,或0.41%,至1,460.91点.Nasdaq指数.IXIC上扬2.95点,或0.1%,至3,104.12点.

在过去三日,标普500指数大涨2.3%,为逾一个月最佳三日升幅,该指数离今年收盘高位仅差0.33%.

全球最大的晶片设备生产商ASML (ASML.AS)同意以25亿美元收购Cymer CYMI.O,后者股价飙升49.4%,报71.45美元,美国上市的ASML(ASML.O)下挫6.5%,报50.08美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63亿股,低于约65.1亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为逾2:1,Nasdaq市场为约5:3.(完)

--编译 李军;审校 母红

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