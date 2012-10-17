〔加拿大股市〕收高,因艾克森美孚收购Celtic交易刺激油气股上涨

路透多伦多10月17日电---加拿大股市主要股指周三触及逾一个月来的最高收位,因艾克森美孚收购Celtic Exploration Ltd CLT.TO的交易推动其股价暴涨,并刺激其他油气股上扬.

加拿大股市主要股指跟随全球股市攀升,因市场对西班牙下月将寻求救助的冀望升温,且数据显示美国9月房屋开工率急升,扶助缓解对全球经济增长的持续忧虑.

艾克森美孚(XOM.N)同意以26亿加元(26.4亿美元)买入Celtic Exploration.Celtic股价暴涨45.09%,至26.29加元,是对大盘贡献最大的个股.

能源股上升1.43%.Suncor Energy (SU.TO)攀升1.33%,收报33.60加元,天然气生产商Encana Corp (ECA.TO)涨2.43%,报22.78加元.

银行股也上涨,为日内升幅前五大板块之一.金融股升0.36%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高53.54点,或0.43%,至12,461.24点,此为9月14日来的最高收位,当日收报12,499.47点.10大类股中有七类收升.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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