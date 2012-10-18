美国各类经济指标总览--2012/10/18

英股业绩：英美资源全年核心获利跳升25%，将于2017年底前恢复派息
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为38.8万人,预估为36.5万人.[ID:nEAPAI0DI5]
美国经济谘商会周四公布,美国9月领先指标上升0.6%,为2月来最大升幅,预估为上升0.2%,8月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.1%.[ID:nEAPAI17Q3]
当前值 前次值
失业率(%) 7.8(9月) 8.1(8月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加11.4(9月) 增加14.2(8月修正值)
平均时薪(%) +0.3(9月) -0.1(8月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6%(8月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)
实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)
产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.8(10月13日当周) 34.2(10月6日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余750(9月) 赤字1,910(8月)
领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)
个人所得(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(8月) 持平(7月)
消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)
企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)
建筑支出(%) -0.6(8月) -0.4(7月修正值)
消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)
房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)
建筑许可(万户) 89.4(9月) 80.1(8月)
成屋销售(万户) 482(8月) 447(7月)
新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)
工厂订单(%) -5.2(8月) +2.6(7月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月)
供应管理协会非制造业指数 55.1(9月) 53.7(8月)
供应管理协会制造业指数 51.5(9月) 49.6(8月)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)
出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 郑茵/利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9