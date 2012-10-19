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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 22:13 BJT

美国各类经济指标总览--2012/10/19

全美不动产协会(NAR)周五公布,美国9月成屋销售回落1.7%,年率为475万户,8月修正后为483万户(前值为482万户).[ID:nEAPAJ0CV3]

当前值 前次值

失业率(%) 7.8(9月) 8.1(8月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加11.4(9月) 增加14.2(8月修正值)

平均时薪(%) +0.3(9月) -0.1(8月)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6%(8月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)

实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)

零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)

雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)

工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)

产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)

初请失业金人数(万人) 38.8(10月13日当周) 34.2(10月6日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 盈余750(9月) 赤字1,910(8月)

领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)

个人所得(%) +0.1(8月) +0.1(7月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(8月) 持平(7月)

消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)

企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)

建筑支出(%) -0.6(8月) -0.4(7月修正值)

消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)

房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)

建筑许可(万户) 89.4(9月) 80.1(8月)

成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)

新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)

工厂订单(%) -5.2(8月) +2.6(7月修正值)

　耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月)

供应管理协会非制造业指数 55.1(9月) 53.7(8月)

供应管理协会制造业指数 51.5(9月) 49.6(8月)

趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)

进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)

出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)

单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)

非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)

--整理 李军

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