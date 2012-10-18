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市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 22:37 BJT

〔投行观点〕RBC将Potash Corp 目标价从58美元下调至48美元,评级由表现优于于同业下调至表现和同业一致

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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