〔欧洲汇市〕英镑下滑,在周五英国公共部门借贷数据公布前走势脆弱

* 英镑兑美元下滑,从稍早触及的高位回落

* 优于预期的零售销售数据提振英国经济前景

* 焦点转向周五出炉的英国公共部门借贷数据

* 英镑升势将视乎QE预期和欧元区消息

路透伦敦10月18日电---英镑兑美元周四小跌,跟随欧元兑美元下滑之势,但优于预期的英国零售销售数据限制了英镑跌幅.

英镑兑美元GBP=D4欧洲汇市尾盘跌0.15%,至1.6125美元,低于稍早触及1.6171美元的日内高位,此前英国公布9月零售销售较前月增长0.6%,优于预期的上升0.4%.

周三英国的就业数据好于预期,当天英镑升至10月5日来最高的1.6178美元.

策略师表示,英国经济数据不断改善,增强了第三季经济复苏的可能性,之前三季英国经济萎缩.

但市场持续聚焦在欧债危机,意味了英镑兑美元的表现将受欧洲情势发展主导.

"本周英国公布经济消息有惊喜"BMO Capital Markets外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman说,"但我认为英镑/美元将持续受欧元/美元的表现影响,而不是英国数据."

但一些策略师预期,英镑兑美元有可能大涨,因预期下周英国数据将显示第三季经济走出衰退.美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布开放式货币宽松措施后,美元普遍走弱,可能也提振英镑表现.

法国巴黎银行的策略师建议在1.6140美元买入英镑,多个月目标在1.6800.

下一个市场焦点是周五英国公共部门的借贷数据.若数据疲弱,将令英国预算赤字扩大的忧虑加重,且令英国丧失AAA评级的风险上升.

英镑兑欧元EURGBP=D4小升.欧元最新跌0.1%,至0.8112英镑,从周三触及的四个月高位0.8137回落.

技术图表显示,若欧元跌穿且持续交投在切入位于0.8112英镑左右的200日移动均线下方的话,欧元将进一步走软.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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