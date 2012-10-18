〔英国债市〕英债持稳,市场关注英国数据和欧盟峰会

路透伦敦10月18日电---英债周四大致持稳,但表现略逊于德债,因投资人关注英国经济数据发布和欧盟峰会,以寻找欧元区前景是否改善的迹象.
盘中稍早,英国公布优于预期的零售销售数据,提升消费者可能令英国经济保持复苏的机率,英债价格下滑.周三英国公布的就业数据显示就业人口创1971年来最高.
12月英债期货FLGZ2收跌1个跳动点,报118.58,稍早触及一个月低点118.18.今日英债表现不及可比德债期货.
英国今日发售37.5亿英镑票息为4.5%的2019年到期英债,需求合理.
市场将继续关注欧洲情势,特别是周四和周五欧盟峰会的声明.
英国周五将在0830GMT发布公共财政数据,将为财政大臣奥斯本削减财赤计划是否能实现提供一些线索.
10年期英债收益率GB10YT=RR攀升2个基点,报1.913%.10年期英债/德债收益率差持稳在28个基点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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