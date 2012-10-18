〔金属期市〕期铜从一周高位回落,因美元上涨

* 美元上涨,美国9月领先指标反弹

* 中国第三季GDP同比增长7.4%,和路透调查的预估一致

* 中国现货铜需求没有增加

* 有大量LME铝库存仓单被取消

路透伦敦10月18日电---伦敦铜价周四回吐升幅收平,因美元上涨及全球最大铜消费者中国的前景改善.此前数据显示中国经济正在企稳.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收平在每吨8,220美元,在亚洲市场一度触及8,260美元的一周高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌0.5美分,报每磅3.7430美元,盘中交投区间为3.7210-3.7650美元.

美元兑一篮子货币.DXY上升,此前美国经济谘商会发布的9月领先指标显示,经济活动扩张步伐为七个月来最大,且美国10月大西洋沿岸中部地区的制造业活动扩张,结束连续五个月萎缩的势态.

不过,铜市交投仍然清淡,LME周活动接近尾声.

过去几周,铜价留守在8,100-8,400美元区间内,因工业金属需求前景的不确定性令投资者保持谨慎态度.

"推动铜价脱离区间的主要因素很可能是欧元区的消息,"Capital Economics分析师Ross Strachan说.

"最近围绕欧元区的乐观情绪有了不小的改善.但我们认为从现实的角度来看,这种情况不会持续."

市场焦点仍在欧元区危机.在欧元区领导人峰会举行前,德法两国在增强欧盟对欧元区国家预算的影响力,以及向单一银行业监管迈进等问题上意见相左.

铜价受中国经济数据支持.数据显示中国经济在经历连续七个季度滑坡后,可能在第三季触底.

中国国务院就四季度经济工作提出,坚持把稳增长放在更加重要的位置,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理市场流动性和新增贷款规模.[ID:nSB2056109][ID:nSB2055705]

交易商表示,从较长期来看,中国铜需求仍没有明显增长,周四上海期货交易所近月至远月合约曲线显示有轻微的正价差.

LME多数其他金属收高,LME三个月期铝CMAL3收升1.3%,报每吨2,015美元.

铝市方面,近几天新出现的净取消仓单的规模很大,周四为104,500吨,上日为63,725吨.

三个月期锡CMSN3升0.95%,至21,775美元,

三个月期镍CMNI3收升0.8%,报17,320美元.三个月期锌CMZN3持平在1,921美元,三个月期铅CMPB3小升2美元,报2,157美元,

以下为1615 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 374.30 -0.60 -0.16 344.75 8.57

LME期铝 2013.25 24.25 +1.22 2020.00 -0.33

LME期铜 8220.75 0.75 +0.01 7600.00 8.17

LME期铅 2158.75 3.75 +0.17 2034.00 6.13

LME期镍 17340.00 160.00 +0.93 18650.00 -7.02

LME期锡 21675.00 105.00 +0.49 19200.00 12.89

LME期锌 1923.25 2.25 +0.12 1845.00 4.24

上海期铝 15550.00 60.00 +0.39 15845.00 -1.86

上海期铜 59130.00 470.00 +0.80 55360.00 6.81

上海期锌 15210.00 90.00 +0.60 14795.00 2.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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