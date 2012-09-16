(重温稿)〔美国债市〕公债价格下挫,因美联储行动令通胀忧虑加重

* 投资人抛售公债,转投风险资产

* 30年期公债录得2009年8月来表现最差的一周

* 通膨保值债券续升,10年期TIPS损盈平衡通胀率升至去年4月来最高

* 8月CPI环比增幅为2009年6月来最大

路透纽约9月14日电---美国公债价格周五重挫,30年期公债录得逾三年表现最差的一周,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的刺激经济计划令通胀忧虑加重,带动投资人抛售公债.

尽管本周公布的通胀数据显示潜在通胀趋势保持温和,但投资人担心第三轮量化宽松政策,即所谓的QE3,会令美联储政策制定者在控制通胀的道路上难度加大.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.美联储还将维持近零利率承诺的期限由2004年底延长至至少2015年中.[ID:nSB1778324]

尽管普通美国公债遭重创,但通膨保值债券(TIPS)连升两日,因交易商争相追捧,将其作为对冲长期通胀风险上升的工具.

根据路透数据,10年期TIPS损盈平衡通胀率,即10年期公债较10年期TIPS收益率溢价升16个基点,至2.64个百分点,为去年4月来最高.

30年期公债US30YT=RR大跌三大点,报93-15/32,收益率报3.086%,较周四收盘升约16个基点.

本周,30年期公债收益率大涨27个基点,为2009年8月来最大周度升幅.

指标10年期公债US10YT=RR跌逾一大点,报97-26/32,收益率报1.866%,较周四升14.5个基点,较一周前升19.6个基点.

10年期公债收益率稍早在升穿关键技术支撑水准200日移动均线切入位后触及1.8941%.

**希望市场反弹**

周五公债价格大跌令部分投资人认为,下周如果交易商决定对本周股市、TIPS、抵押贷款支持债券等其他风险资产获利了结,此间市场可能出现反弹.

周四,TIPS总回报指数在美联储宣布QE3上涨0.74%,根据巴克莱,这是去年10月31日来最大单日升幅.

由房利美、房贷美和吉利美等机构发行的机构抵押贷款支持债券(MBS)总回报指数周四上涨0.30%,巴克莱指为10月28日来最大单日升幅.

今日市场大跌期间,美国公布的一系列经济数据巩固了美联储对经济成长缓慢和通胀迟滞的预期.

美国8月工业产出下滑1.2%,为2009年3月来最大跌幅.

8月消费者物价指数(CPI)较上月上涨0.6%,为2009年6月来最大升幅,但交易商对此不以为意,因政府估计升幅中有八成是因汽油价格上涨所致.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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