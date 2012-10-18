〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,美国收割接近尾声

路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨,交易商称得益于大豆期货上扬,随着今年美国玉米收割接近尾声,市场出现后收割释然性涨势.

农户对玉米的抛售缓慢,以及现货市场坚挺也为升势助力.

现货交易员表示,美国中西部内陆地区玉米和大豆现货买盘价格持稳至走坚,因其收割都快将结束,且农户卖盘放缓.

一农业气象学家表示,下周至未来10天零星降雨将对美国玉米和大豆收割造出轻微阻碍.

政府预估人士表示,今年肆虐美国的旱情没有缓解迹象,可能将在整个冬季蔓延.

美国农业部公布,上周出口销售美国玉米16.67万吨,预估区间为10-30万吨.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升15-1/4美分,报每蒲式耳7.60-3/4美元.

12月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.75-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.20-1/2美元,九日相对强弱指标为56.

今日CBOT玉米期货成交量预估为206,623口.(完)

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