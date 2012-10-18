〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,美国收割接近尾声

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨,交易商称得益于大豆期货上扬,随着今年美国玉米收割接近尾声,市场出现后收割释然性涨势.
农户对玉米的抛售缓慢,以及现货市场坚挺也为升势助力.
现货交易员表示,美国中西部内陆地区玉米和大豆现货买盘价格持稳至走坚,因其收割都快将结束,且农户卖盘放缓.
一农业气象学家表示,下周至未来10天零星降雨将对美国玉米和大豆收割造出轻微阻碍.
政府预估人士表示,今年肆虐美国的旱情没有缓解迹象,可能将在整个冬季蔓延.
美国农业部公布,上周出口销售美国玉米16.67万吨,预估区间为10-30万吨.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升15-1/4美分,报每蒲式耳7.60-3/4美元.
12月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.75-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.20-1/2美元,九日相对强弱指标为56.
今日CBOT玉米期货成交量预估为206,623口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1