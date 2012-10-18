〔芝加哥期市〕CBOT小麦上扬1.4%,因预期天气干燥

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨,交易商说,因出口销售优于于预期,同时市场忧虑干燥天气将影响近期播种的冬麦的生长前景.
对农作物商品看多的人气也令小麦得益,因中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和预期一致,并提振投资人对谷物等风险资产的胃纳.美国房屋开工率强劲,也对市场带来支持.
指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2盘中触及8.76美元高位,在其30日移动均线切入位8.77美元遭遇阻力.
美国农业部(USDA)称,上周出口销售41吨小麦,高于预估的25-37.5万吨.之前一周,小麦出口销售为27.99万吨.
阿根廷预期2012/13年小麦产量达1,150万吨,低于上年的1,380万吨.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee预期,美国大平原硬红冬麦主要种植区堪萨斯州,俄克拉荷马州和德州的天气干燥.下周在内布拉斯加州和达科他州南部将有少量骤雨.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收涨12-1/4美分,结算价报8.68-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为71,004口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1