〔芝加哥期市〕CBOT小麦上扬1.4%,因预期天气干燥

路透10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨,交易商说,因出口销售优于于预期,同时市场忧虑干燥天气将影响近期播种的冬麦的生长前景.

对农作物商品看多的人气也令小麦得益,因中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和预期一致,并提振投资人对谷物等风险资产的胃纳.美国房屋开工率强劲,也对市场带来支持.

指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2盘中触及8.76美元高位,在其30日移动均线切入位8.77美元遭遇阻力.

美国农业部(USDA)称,上周出口销售41吨小麦,高于预估的25-37.5万吨.之前一周,小麦出口销售为27.99万吨.

阿根廷预期2012/13年小麦产量达1,150万吨,低于上年的1,380万吨.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee预期,美国大平原硬红冬麦主要种植区堪萨斯州,俄克拉荷马州和德州的天气干燥.下周在内布拉斯加州和达科他州南部将有少量骤雨.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收涨12-1/4美分,结算价报8.68-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为71,004口.(完)

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