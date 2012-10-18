〔美股业绩〕微软盈利下滑,因个人电脑销售萎缩

路透西雅图10月18日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布,会计年度第一季盈利下滑,受累于使用其视窗操作系统的电脑销售减少,以及在其即将发布核心视窗(Windows)和Office产品前一些营收被递延.

微软公布会计年度第一季净利降至44.7亿美元,或每股盈利0.53美元,上年同期分别为净利57.4亿美元或每股盈利0.68美元.

期内营收下滑8%至160.1亿美元,部分因使用其视窗操作系统的个人电脑需求降低,因消费者在经济不佳时不更新电脑或选择购买平板电脑.微软递延部分营收至下一季令营收跌幅被放大.

微软希望在周五发布新的Windows 8操作系统后将在下周激活个人电脑销售.(完)