〔美股业绩〕微软盈利下滑,因个人电脑销售萎缩

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透西雅图10月18日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布,会计年度第一季盈利下滑,受累于使用其视窗操作系统的电脑销售减少,以及在其即将发布核心视窗(Windows)和Office产品前一些营收被递延.
微软公布会计年度第一季净利降至44.7亿美元,或每股盈利0.53美元,上年同期分别为净利57.4亿美元或每股盈利0.68美元.
期内营收下滑8%至160.1亿美元,部分因使用其视窗操作系统的个人电脑需求降低,因消费者在经济不佳时不更新电脑或选择购买平板电脑.微软递延部分营收至下一季令营收跌幅被放大.
微软希望在周五发布新的Windows 8操作系统后将在下周激活个人电脑销售.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1