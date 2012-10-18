更正:〔美国债市〕公债回吐稍早升幅,收益率连升第四天

(更正:内文第八段"公债有大量买需"因译文有误,应改为"公债遭遇沉重卖压")

* 指标公债收益率略高于其200日移动均线

* 公债价格下跌,此前美国初请失业金人数短暂提振公债

* 中期债走势震荡,因臆测美联储修改政策措辞

路透纽约10月18日电---美国公债价格周四扭转稍早升势小跌,带动收益率连升第四天,对经济增长步伐的乐观情绪与美债的避险魅力角力.

本周公债收益率(殖利率)上涨,因经济数据改善,且投资人对西班牙将向欧洲救助基金求助的希望增强,提振风险胃纳及降低对避险公债的需求.

不过,Payden & Rygel高级投资组合经理Jim Sarni说,周四公债跌幅受限,因近期收益率上升使一些投资人开始发现,在目前的低水平买入公债的风险很低,很有吸引力.

"公债收益率在过去几天上升了10至15个基点,目前的水平很难持续,但对公债的需求仍相当强劲,单单是因为尚有许多不确定性犹在,"Sarni说.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌3/32,收益率升至1.83%,略高于1.81%附近的200日移动均线,且略高于周三尾盘的1.82%.

10年期公债收益率从周五的1.66%节节上升,可望录得3月中来的最大四天升幅.

30年期公债US30YT=RR价格跌8/32,收益率从周三尾盘的3.00%上升至3.02%.

周三公债遭遇沉重卖压,因一些数据直指经济改善及欧洲情势明显更稳定,投资人据此调整部位.这些消息提振了股市等较高风险资产,打压公债.

法国兴业美债交易商Sean Murphy说,上述转变很可能仍会使公债收益率在前几周水平的基础上进一步走高.他说,"'风险'意愿不断增强."

数据显示最新一周美国初请失业金人数上升后,公债短暂扩大早盘升幅.尽管该报告仍直指就业市场缓慢复苏.

"初请失业金人数略高于预期,"Murphy说.

交易商称,市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能修改其政策指引中有关在多长时间内保持低利率的措辞,使中期债走势震荡.

美联储曾表示,将保持近零利率至至少2015年中.但一些投资人正臆测,随着经济数据改善,在下周政策会议上,美联储可能把维持近零利率的时间提前.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.298

五年期公债US5YT=RR 99-08/32 (-) 0.781

10年期公债US10YT=RR 98-04/32 (-04/32) 1.834

30年期公债US30YT=RR 94-23/32 (-10/32) 3.020 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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