〔美股业绩〕超微半导体宣布裁员15%,应对全球经济疲弱及PC销售不振

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透旧金山10月18日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四宣布裁员15%以试图降低运营成本,这是该公司不到一年内第二次大规模裁员,以应对全球经济疲弱和消费者转向使用平板电脑.
员工总数接近1.2万人的超微半导体在声明中表示,预计重组行动将在明年节省1.9亿美元的运营支出,但在第四季将计入约8,000万美元的重组成本.
同其老大哥英特尔(INTC.O)一样,超微半导体近几年被苹果(AAPL.O)的iPad等移动设备兴起和迅速成长打了个措手不及.
平板电脑和智能电话蓬勃兴起,受到消费者青睐,蚕食了笔记本电脑和台式机的销售,而全球经济放缓也打压了整体支出.
超微半导体公布,第三季营收为12.7亿美元,低于去年同期的16.9亿美元,期内净亏损1.57亿美元,或每股亏损0.21美元,上年同期分别为净利9,700万美元或每股盈利0.13美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计超微半导体第三季的营收为12.8亿美元.
公司预计第四季营收环比降低9%,加减4%.
超微半导体公布业绩后,盘后大涨3.4%,常规交易时段收挫5.41%,报2.62美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1