〔美国股市〕亚洲ADR上扬,因日圆走软和中国经济数据带动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
路透纽约10月18日电---亚洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,表现优于整体市场,因日圆走软支撑日本出口商股价,且数据显示中国经济正在趋稳.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.1%,受欧洲企业ADR表现不佳拖累.美股标普500指数.SPX收低0.24%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS升0.5%.
日本股市日经指数周四升至三周高点,此前中国公布的国内生产总值(GDP)数据无负面意外安抚人心,促使投资人买回受重创个股,这些个股也因日圆走软而更具吸引力.
日经指数.N225在热络交投中收高2%至8,982.86点,升越25日移动均线切入位,得益于日圆兑美元走软至79日圆,刺激海外获利一直饱受日圆升值之苦的出口商反弹.[.TCN]
日本出口企业丰田汽车(TM.N)升0.7%,报78.51美元,佳能(CAJ.N)升1.2%,报32.82美元.
香港股市周四收在七个月高位,因有迹象显示中国经济放缓态势正趋于稳定,对经济增长敏感的类股带领大盘连续第六个交易日收高.[.HKCN]
官方数据显示,中国第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.4%,但9月工业生产和零售销售数据表现良好,引燃投资者对中国经济或已来到拐角的憧憬.[ID:nSB2055553]
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.4%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.1%.(完)
--编译 李军;审校
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1