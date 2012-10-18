〔美国股市〕亚洲ADR上扬,因日圆走软和中国经济数据带动

路透纽约10月18日电---亚洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,表现优于整体市场,因日圆走软支撑日本出口商股价,且数据显示中国经济正在趋稳.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.1%,受欧洲企业ADR表现不佳拖累.美股标普500指数.SPX收低0.24%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS升0.5%.

日本股市日经指数周四升至三周高点,此前中国公布的国内生产总值(GDP)数据无负面意外安抚人心,促使投资人买回受重创个股,这些个股也因日圆走软而更具吸引力.

日经指数.N225在热络交投中收高2%至8,982.86点,升越25日移动均线切入位,得益于日圆兑美元走软至79日圆,刺激海外获利一直饱受日圆升值之苦的出口商反弹.[.TCN]

日本出口企业丰田汽车(TM.N)升0.7%,报78.51美元,佳能(CAJ.N)升1.2%,报32.82美元.

香港股市周四收在七个月高位,因有迹象显示中国经济放缓态势正趋于稳定,对经济增长敏感的类股带领大盘连续第六个交易日收高.[.HKCN]

官方数据显示,中国第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.4%,但9月工业生产和零售销售数据表现良好,引燃投资者对中国经济或已来到拐角的憧憬.[ID:nSB2055553]

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.4%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.1%.(完)

--编译 李军;审校

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