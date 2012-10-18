〔加拿大股市〕小幅收高,但金矿股下跌

路透多伦多10月18日电---加拿大股市主要股指周四小幅收高,在能源行业的并购消息公布后,Encana Corp (ECA.TO)带领能源股上扬,但因金价下跌,令金矿股走软,压制了股市升幅.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE日内大部份时间表现迟滞,变化不大,收盘小升4.87点,或0.04%,至12,466.12点,此为9月14日来的最高收位,且连涨第四天.

10大类股中有五类收升.

中国公布的经济数据显示,该国经济增长进一步趋稳,但对欧债危机进展的担忧令一些市场人士离场观望.

金融股收升0.65%.加拿大皇家银行(RY.TO)攀升0.96%,报58.75加元.

油气企业Encana攀升3.78%,至23.64美元,稍早该公司触及23.85加元的逾一年高位.

"Encana上升,因美克林美孚将买入Celtic.天然气生产商因此受到青睐,"RKH Investments总裁及首席运营官(COO)Rick Hutcheon说.

周三艾克森美孚(XOM.N)同意以26亿加元(26.4亿美元)买入Celtic ExplorationCLT.TO.

能源股整体升0.51%.

金矿股跌2.42%,限制了大盘升幅.金价周四走低,因美国股市回落,且德法两国抗击欧债危机承诺的不确定性导致金市在近期攀升后进行盘整.[GOL/HCN](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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