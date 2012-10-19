美国各类经济指标总览--2012/10/19

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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全美不动产协会(NAR)周五公布,美国9月成屋销售回落1.7%,年率为475万户,8月修正后为483万户(前值为482万户).[ID:nEAPAJ0CV3]
当前值 前次值
失业率(%) 7.8(9月) 8.1(8月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加11.4(9月) 增加14.2(8月修正值)
平均时薪(%) +0.3(9月) -0.1(8月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6%(8月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)
实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)
产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.8(10月13日当周) 34.2(10月6日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余750(9月) 赤字1,910(8月)
领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)
个人所得(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(8月) 持平(7月)
消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)
企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)
建筑支出(%) -0.6(8月) -0.4(7月修正值)
消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)
房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)
建筑许可(万户) 89.4(9月) 80.1(8月)
成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)
新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)
工厂订单(%) -5.2(8月) +2.6(7月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月)
供应管理协会非制造业指数 55.1(9月) 53.7(8月)
供应管理协会制造业指数 51.5(9月) 49.6(8月)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)
出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI