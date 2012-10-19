版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 22:39 BJT

〔美国经济〕10月12日止当周领先指标下跌,增长年率攀升--ECRI

路透纽约10月19日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周下跌,其增长年率攀升至2011年5年来的最高.

ECRI表示,美国10月12日止当周领先指标(WLI)跌至126.7的两周低位,之前一周修正后为127.6,原先公布为127.7.

该指标的增长年率攀升至6.1%,为2011年5月20日当周录得6.2%来的最高水平,之前一周为5.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐