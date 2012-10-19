〔欧洲汇市〕英镑从四个月低位反弹,因英国财政数据优于预期

* 英国公共部门净贷款少于预期,支持英镑

* 英国央行MPC委员迈尔斯对通胀温和的言论令英镑承压

路透伦敦10月19日电---英镑兑欧元周五从四个月低位反弹,兑美元持稳,因英国公共部门净贷款规模少于预期.

尽管该数据令投资人目前对英国财政状况的忧虑降温,但他们担忧英国央行将进一步放宽政策,这或限制英镑的涨势.

英国国家统计局周五公布,9月公共部门净借款为107.32亿英镑(预估为净借款114亿英镑),为2008年9月以来最低,上年同期为净借款114.34亿英镑.[ID:nST0566531]数据为英国财政大臣奥斯本将实现其预算目标带来希望.

英镑兑美元GBP=D4持平在1.6045美元,和数据公布前的水平变动无几.交易商称亚洲国家央行及模型基金在1.6070-80水平上方有卖盘.

英镑兑欧元EURGBP=从四个月低位反弹.欧元欧洲尾盘跌0.1%,至0.8132英镑,脱离周四触及的四个月低位0.81475.交易商说,在0.8150英镑上方有卖盘,短期支持位在切入位于0.8111英镑的200日移动均线.

英镑贸易加权指数=GBP跌至三个半月低位的83.1,因欧元坚挺,令该指数承压.该指数最新报83.3.

稍早,英国央行币政策委员会(MPC)委员迈尔斯的讲话令英镑承压.迈尔斯向英国卫报表示,英国需要进一步扩大货币政策,提振低于趋势水平的经济增长.

他的讲话暗示英国可能更多量化宽松政策.

路透调查周五显示,英国央行下周可能公布在已公布的3,750亿英镑购债计划于11月完成后,再推出500亿英镑量化宽松政策.

市场焦点也将转向下周英国第三季国内生产总值(GDP)数据.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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