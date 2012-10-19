〔金属期市〕期铜承压下滑,因欧元走软且中国需求仍不明朗

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 欧元兑美元回落
* 中国实货铜需求仍低迷
* 10月迄今铜价跌2%
路透伦敦10月19日电---铜价周五下滑,因欧债危机忧虑令欧元走软,且中国铜需求前景不明朗.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收挫2.5%,报每吨8,015美元,昨日收报8,220美元.
美元兑欧元上涨,因西班牙求援仍没有进展,令投资人意识到全球经济面临的障碍.[FRX/CN]
本周工业金属业内人士齐聚伦敦参加LME周的年会,令市场成交减少.
9月受美联储推出第三套量化宽松政策带动大涨近8%的铜价10月迄今下滑了2%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌10.55美分,报每磅3.6375美元,盘中交投区间为3.6270-3.7475美元.
许多分析师相信中国第四季经济反弹可能幅度不大.中国9月外商直接投资(FDI)连续第四个月同比下降,加之商务部警告称仅凭单月数据不能断定中国外贸已企稳回升,均显示在全球经济放缓之下,中国经济复苏前景仍不敢太过乐观.[ID:nSB2058033]
实货市场,中国现货铜价格较上海期货交易所近月期铜价格有高达200元人民币的折让,显示现货需求低迷.
LME其他金属中,LME三个月期铝CMAL3收盘没有成交,最后买价报1,970美元,周四收报2,015美元.三个月期铅CMPB3报2,115美元,周四报2,157美元,
三个月期锡CMSN3由21,775美元跌至21,275美元,三个月期锌CMZN3由1,921美元跌至1,885美元,三个月期镍CMNI3收报16,955美元,周四收报17,320美元.
以下为1612 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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LME期铝 1970.00 -45.00 -2.23 2230.00 -11.66
LME期铜 8015.00 -205.00 -2.49 7375.00 8.68
LME期铅 2114.50 -42.50 -1.97 2432.00 -13.06
LME期镍 16950.00 -370.00 -2.14 18525.00 -8.50
LME期锡 21275.00 -500.00 -2.30 16950.00 25.52
LME期锌 1884.00 -37.00 -1.93 2560.00 -26.41
上海期铝 15515.00 -35.00 -0.23 17160.00 -9.59
上海期铜 58460.00 -670.00 -1.13 59900.00 -2.40
上海期锌 15065.00 -145.00 -0.95 21195.00 -28.92
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI