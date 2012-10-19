〔全球金市〕金价下跌,因忧虑经济和技术因素

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 金价短暂跌穿关键的50日移动均线
* 美股大跌,忧虑经济放缓而承压
* 本周金价可能跌2%,连跌第二周
路透纽约10月19日电---金价周五下跌逾1%,或录得逾三个月来最大单日跌幅,受技术卖盘和美股下跌打压.投资人再度担忧全球经济的不确定性,令美股下滑.
金价短暂跌穿关键的50日移动均线.目前金价全数回吐自9月初因美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松带动的升幅.
本周金价可能下跌2%,录得近四个月来最大的周度跌幅.本年迄今金价未能升至每盎司1,800美元上方,较去年9月创下的纪录高位1,920.30美元已大幅下跌.
一些交易商表示,获利了结可能令金价在大涨后下跌.上周美国商品期货交易委员会(CFTC)交易商报告显示,对冲基金和基金经埋增加其黄金期货头寸,至其近14个月来的最高水平.
银和铂金群金属(PGMs)也全线下跌,此前通用电气(GE.N)为首的多家美国跨国公司发布的财测令投资人失望,称海外需求转弱,特别是西欧市场.
德国总理梅克尔调高欧元区救助基金的新门槛后,金价下滑.本周,包括美国初请失业金人数增加等数据令人失望及中国经济放缓的迹象,已令金价承压.
1630 GMT时,现货金XAU=跌1.3%,报1,718.20美元,稍早触及9月7日来最低的1,715.79美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2跌20.7美元,结算价报1,724美元,路透初步数据显示,成交量势将和250日均值的走势一致.
现货银XAG=重挫2.3%,报每盎司32.01美元.现货铂金XPT=跌1.8%,报1,610.24美元,现货钯金XPD=下滑3.1%,至619.47美元.
-----------------------1630 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1719.40 -25.50 -1.5% 9.7%
COMEX白银期货 SIN2 32.050 -0.818 -2.5% 14.8%
COMEX铂金期货 PLN2 1617.50 -26.20 -1.6% 15.6%
COMEX钯金期货 PAU2 622.20 -25.00 -3.9% -5.2%
现货金 XAU= 1718.20 -22.89 -1.3% 9.9%
现货银 XAG= 32.01 -0.76 -2.3% 15.6%
现货铂金 XPT= 1610.24 -28.76 -1.8% 15.6%
现货钯金 XPD= 619.47 -19.53 -3.1% -5.1%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI