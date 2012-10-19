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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 05:06 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦连升三日,本周上扬1.8%

路透10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连升三日,交易商称因预期乌克兰实施出口禁令.

本周CBOT指标月小麦期货Wc1升1.8%,为7月22日该周猛涨12%以来最大单周升幅.

周五盘中12月小麦期货升穿30日和50日移动均线切入位,但收盘未能守住上述两个关键技术水准.

美元上涨和股市下挫令小麦期货从日高回落.

交易商表示,乌克兰农业部将自11月15日起禁止出口小麦,因恶劣天气影响收成.

根据贸易消息人士,民间分析公司Informa Economics下调明年美国各种小麦播种预估至5,681.2万英亩,之前预估为5,712.7万,该公司还将小麦产量预估由23.07亿蒲式耳下调至22.93亿.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收涨4美分,结算价报8.72-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为74,876口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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