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亚洲 | 2012年 10月 20日 星期六 04:18 BJT

〔美国股市〕ADR跟随全球股市跌势下挫,银行股领跌

路透纽约10月19日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下滑,跟随全球股市跌势,因投资人担心欧债危机,且美国企业公布的业绩令人失望.

欧盟领导人对如何帮助欧元区银行出现分歧,德国上调了使用欧元区救助基金直接向受困银行注资的门槛.

银行股重挫,西班牙国际银行(SAN.N) (SAN.MC)大跌2.3%,报7.64美元,德意志银行(DB.N)(DBKGn.DE)重挫4.07%,报44.48美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低1.35%,美股标普500指数.SPX收低1.66%,因通用电气(GE.N)和微软(MSFT.O)业绩令人失望.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌1.27%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低1.44%.拉丁美洲ADR指数.BKLA下挫1.2%.

下周一将公布第三季财报的中国移动(CHL.N) (0941.HK)下滑1.115%,报54.09美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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