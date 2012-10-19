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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 05:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期收低,因忧虑宏观经济因素

路透10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌近1%,交易商说,因全球经济忧虑提振美元,且促使投资人撤出包括商品在内的较高风险资产.

投资人对美国企业业绩持悲观态度,此前通用电气和麦当劳的业绩令人失望,且市场认为西班牙救助一事进展缓慢,提醒人们全球经济仍面临阻力.

近月大豆合约触及本周高位15.55-3/4美元,之后由升转跌.

Informa Economics上调明年大豆播种面积预估至7,998.7万英亩,若预期成真,将为纪录最高.Informa Economics的预估增加大豆市场的压力,特别是对远月合约.

本周,大豆升0.7%,结束此前的四周连跌.本周豆粕跌2.1%,为过去七周中第六周下跌.豆油本周涨逾3%,终止四周跌势.

阿根廷农业部官员称,如果天气仍然有利作物生长,2012/13年该国大豆收成可能介于5,500-5,800万吨,创纪录高位.

巴西天气预报服务机构Somar称,未来几天巴西大豆种植带的降雨将可能减少,10月降雨量可能仍低于平常水平,目前巴西农户正在为大豆创纪录的丰收作准备.

指标CBOT-11月大豆合约SX2跌11-1/4美分,报每蒲式耳15.34-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高0.5美元,报每短吨463.80美元.

12月豆油合约BOc1收低0.72美分,报每磅51.58美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为210,458口,豆粕期货为39,480口,豆油期货为85,854口.

以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 761.50 0.75 0.1% 17.8%

CBOT大豆Sc1 1534.25 -11.25 -0.7% 28.0%

CBOT豆粕SMc1 463.80 0.50 0.1% 49.9%

CBOT豆油BOc1 51.58 -0.72 -1.4% -1.0%

CBOT小麦Wc1 872.50 4.00 0.5% 33.7%

CBOT稻米RRc1 1502.00 9.50 0.6% 2.8%

EU小麦BL2H0 262.75 3.00 1.2% 29.8%

NYMEX原油期货CLc1 90.10 -2.00 -2.2% -8.8%

道琼工业指数.DJI 13,344 -205 -1.5% 9.2%

现货金XAU= 1720.59 -20.50 -1.2% 10.0%

欧元/美元EUR= 1.3020 -0.0045 -0.3% 0.6%

美元指数.DXY 79.6330 0.2660 0.3% -0.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 1010 21 2.1% -41.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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