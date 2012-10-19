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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 04:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低1.52%,Nasdaq指数大跌2.19%

路透纽约10月19日电---美国股市周五大跌,录得6月底来表现最差的一天,此前通用电气(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等经济寒暑表企业发布的业绩延续之前多家企业财报令人失望的表现.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌205.43点,或1.52%,至13,343.51点;标准普尔500指数.SPX收低24.15点,或1.66%,至1,433.19点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.24点,或2.19%,至3,005.62点.

本周,道指升0.1%,标普500指数涨0.3%,Nasdaq指数下跌1.3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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