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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 04:47 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元挫至两个月低点,本周录得5月来最差表现

路透多伦多10月19日电---加元兑美元周五跌至两个月低点,本周录得5月来表现最差的一周,因市场对加拿大央行下周议息时会对通胀更为温和的预期升温.

加拿大统计局周五公布,9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.2%;9月核心CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.3%.[ECI-CA-CMN]缺乏通胀压力将为央行在下周货币政策会议上软化鹰派立场搭台.

加元/美元CAD=D4收报0.9932加元或1.0068美元,周四收报0.9849加元或1.0153美元.

加元盘中低见0.9939加元或1.0061美元,为8月24日来最低,且为四个月最大单日跌幅.

本周,加元下挫1.4%,为五个月来最大单周跌幅.加元下一重要支撑位在约0.9960加元,之后就是平价水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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