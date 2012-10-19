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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 05:27 BJT

〔加拿大股市〕收低结束四天升势,此前当局不批准Astral并购案

路透多伦多10月19日电---加拿大股市主要股指周五收低,结束四天连涨之势,因Astral MediaACMa.TO股价暴跌近16%,此前加拿大广播监管机构阻止BCE Inc(BCE.TO)并购Astral Media.

美国企业季报的负面人气弥漫至加拿大股市,因代表经济寒暑表美国企业获利令投资人失望,投资者原本已忧虑全球经济增长和欧债危机.

多家券商下调其对Astral Media的目标价,此前加拿大电台电视及电信委员会不批准BCE以30亿加元(30.5亿美元)收购Astral Media.Astral,后者是对大盘拖累最大的个股之一,下挫至39.51加元.BCE跌1.76%,报42.86加元,而整体电信类股跌0.33%.

Astral和其他媒体公司归入非必需消费品类股,该板块跌1.26%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE跌50.14点,或0.4%,收报12,415.98点.10大类股中有九类收低.本周,该指数升1.75%.

林料股升0.26%,科技股跌1.36%,能源股跌0.53%,金融股回落0.38%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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