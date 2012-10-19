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市场报道 | 2012年 10月 20日 星期六 06:02 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉遭遇获利回吐小幅收低,本周劲升逾7%

路透纽约10月19日电---洲际交易所(ICE)期棉周五收低,在周四升至五个月高位后继续有获利回吐卖压.昨日因投资人担心美国供应紧俏,引发贸易和投机性空头回补.

ICE交投最活跃的12月合约CTZ2收低0.84美分,报每磅76.88美分.周四该合约一度触及5月来最高水准,自10月11日来已经大涨超过12%.

本周,期棉劲升逾7%,为自6月中来最大周度升幅.

市场忧虑美国东南部棉田早期采摘的棉花具有较高水平的"马克隆值"("micronaire"),这可导致纺织厂在纺织过程中粗纤维断裂.这一忧虑曾引发棉价扬升.

交投活跃,周二至周四三日的成交量约19万,约为均值的四倍.

未平仓合约触及6月高位逾20万口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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