〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下降,因海岬型船船运活动温和

路透10月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因海岬型船船运活动温和.

波罗的海乾散货运价指数小幅下滑2点,报1,049点,本周累计下跌1.14%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.78%,至2,451点.海岬型船日均获利小涨73美元,至16,842美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"鉴于中国目前的情形,我们认为海岬型船市场可能短暂上涨,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称.

Stavseth表示,由于钢铁库存下滑,中国大部分钢厂已经在黄金周假期过后增产,因此需要补充原料库存,从而推升铁矿石船运活动.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.86%,该型船舶日均获利降低56美元,至6,424美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师表示,煤炭运量较低以及船只供应充足令巴拿马型船运市场一直承压.

灵便型船舶日均获利下降33美元至6,397美元.超灵便型船舶的日均获利下滑82美元,至7,304美元.(完)