〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下降,因海岬型船船运活动温和

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透10月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因海岬型船船运活动温和.
波罗的海乾散货运价指数小幅下滑2点,报1,049点,本周累计下跌1.14%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.78%,至2,451点.海岬型船日均获利小涨73美元,至16,842美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"鉴于中国目前的情形,我们认为海岬型船市场可能短暂上涨,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称.
Stavseth表示,由于钢铁库存下滑,中国大部分钢厂已经在黄金周假期过后增产,因此需要补充原料库存,从而推升铁矿石船运活动.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.86%,该型船舶日均获利降低56美元,至6,424美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
分析师表示,煤炭运量较低以及船只供应充足令巴拿马型船运市场一直承压.
灵便型船舶日均获利下降33美元至6,397美元.超灵便型船舶的日均获利下滑82美元,至7,304美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
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路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT