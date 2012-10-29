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货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 23:02 BJT

〔USDA报告〕10月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月29日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/25/12 10/18/12 10/18/12 10/27/11

初值 修正值 前值

小麦 9,700 16,454 16,402 20,945

燕麦 0 0 0 0

大麦 976 4 0 64

玉米 15,516 10,433 9,605 31,087

高粱 537 6,449 6,449 1,054

大豆 63,358 65,175 61,422 49,553

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 402,816 462,202

燕麦 418 212

大麦 5,446 5,456

玉米 143,267 226,115

高粱 19,042 17,601

大豆 309,307 208,045

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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