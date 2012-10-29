〔USDA报告〕10月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月29日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 10/25/12 10/18/12 10/18/12 10/27/11
初值 修正值 前值
小麦 9,700 16,454 16,402 20,945
燕麦 0 0 0 0
大麦 976 4 0 64
玉米 15,516 10,433 9,605 31,087
高粱 537 6,449 6,449 1,054
大豆 63,358 65,175 61,422 49,553
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 402,816 462,202
燕麦 418 212
大麦 5,446 5,456
玉米 143,267 226,115
高粱 19,042 17,601
大豆 309,307 208,045
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。