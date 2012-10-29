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债券 | 2012年 10月 29日 星期一 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.160%,投标倍数为4.44

路透华盛顿10月29日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.160

中值 0.145

低值 0.070

投资 0.162

价格 99.919111

高值得标比率 6.90%

投标倍数 4.44

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,560,000

总投标 124,325,751,000

竞争性投标得标 27,661,819,000

非竞争性投标得标 338,741,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/01

到期日 2013/05/02

CUSIP码 9127956L0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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