〔欧元债市〕意大利公债收益率上升,因新债供应和政治不确定性

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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* 意大利公债收益率上升,因新债供应和政治不确定性
* 德债触及两周高位,因企业业绩疲弱
路透伦敦10月29日电---意大利公债收益率周一上升,因投资人为周二公债标售预留空间,且认为该国政治风险增加.
交易商指,意大利前总理贝鲁斯柯尼威胁不再支持现总理蒙堤的政府,这是引发避险买盘并带动德债期货升至两周高位的一个因素.上周一系列企业业绩乏善可陈是另一个原因.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升9个基点,报略高于5%,在周二意大利发售新的2017年到期公债前,五年期公债IT5YT=TWEB表现不及其他年期公债,收益率升11个基点,报3.90%.
走势的幅度显示市场不是特别担心意大利现政府很快垮台.但贝鲁斯柯尼的举动提醒投资人蒙堤任期将在明年春季到期,令市场注意力从西班牙求援时机的不确定性转向意大利.
市场交投迟滞,因飓风桑迪逼近包括纽约在内的美国东岸,美股今日休市,美国固定收益市场提前收市,明天可能休市一天.
德国公债期货FGBLc1上涨70个跳动点,收在141.55.德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB下跌6.3个基点,报1.476%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。