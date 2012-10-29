〔英国债市〕英债和德债一起上涨,因企业季报不佳及担忧意大利

路透伦敦10月29日电---英国政府公债周一攀升,和德债一起上涨,此前一系列企业业绩令人失望,且意大利政治存在不确定性,促使投资人纷纷涌向核心政府公债避险.

12月英债期货FLGZ2上升68个跳动点,报119.65,升幅不及可比德债FGBLZ2,后者收升85个跳动点.

意大利公债收益率(殖利率)上升,因投资人为周二的公债标售预留空间,且前意大利总理贝鲁斯柯尼威胁将不再支持现任总理蒙堤领导的政府,一些市场人士也因此卖出意大利公债,买入德债.[GVD/EURCN]

日内稍早,英国公布9月消费者信贷增长速度为逾四年半来最快,且抵押贷款批准数据也优于预期,英债对此无甚反应.

英国央行总裁金恩和央行首席经济学家戴尔警告英国第三季经济强劲增长将不太可能持续.这暗示了英国央行决策者在下月决议对不追加购债计划的支持程度不是许多分析师开始以为那样的明确.

多名分析师已经调整了其对英国央行11月会议的预期,认为当目前这一轮500亿英镑英债购买计划完成后,英国央行将扩大购英计划的机率下降.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌7个基点,报1.796%,较可比德债利差小幅走宽至约34个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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