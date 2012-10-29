〔欧洲股市〕收跌,飓风来袭使保险股受创

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%,美股休市令交投清淡

* 投资人担心飓风桑迪将令索赔增加,保险股受创

路透伦敦10月29日电---欧洲股市周一走低,保险股领跌,市场预期逼近美国东海岸的强烈飓风可能造成的损害将损及保险商的获利.

瑞士再保险SRENH.VX和Hannover RE (HNRGn.DE)是跌幅最大的保险股之一,因市场试图预估飓风桑迪最终会造成的损害.

美国股市因该飓风周一和周二都将休市.

"保险股走低,我们抛售了部分英杰华(AV.L)和RSA (RSA.L)的股票,"Galvan Research的交易部主管Ed Woolfitt表示,"目前,一切都是暂时的,直到我们能评估飓风最终会给保险商造成多大的影响."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%,报1,093.57点.因美股休市,今日成交量仅为90日均值的62%.

欧元区绩优股指标股指.STOXX50E收低0.7%,报2,478.84点,此前意大利前总理贝鲁斯柯尼威胁将不再支持现任蒙堤政府.

英国富时100指数.FTSE收跌0.2%,报5,795.10点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.4%,报7,203.16点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.76%,报3,408.89点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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