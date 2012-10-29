〔金属期市〕期铜大跌至七周低位,因担心经济成长及企业盈利

* 因飓风桑迪,纽约商品期货交易所(COMEX)场内交易关闭,电子交易仍然运作

* 欧元下跌,因担忧希腊和西班牙情况

* LME铜库存增加,支持对需求的悲观看法

路透伦敦10月29日电---期铜周一下挫至七周低位,因欧元下跌及担忧全球经济增长,打压风险意愿及盖过了美国第三季经济稳步增长的影响.企业盈利令人失望,使对全球经济的忧虑加重.

市场一如预期的清淡,因飓风桑迪吹袭美国东岸,监管机构因此关闭美国股市,周二将继续休市.但诸如期铜等纽约商品期货交易所(COMEX)期货透过电子交易.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌1.5%,报每吨7,699美元,稍早触及9月6日来最低的7,670美元.

期锡CMSN3和期铝CMAL3也触及其9月初来的最低水平,期镍CMNI3和期锌CMZN3跌至8月底来的最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌5.55美分,报每磅3.4945美元,盘中交投区间为3.4820-3.5625美元.

欧元兑美元小跌,因希腊能否就撙节计划达成协议存在不确定性,且没有迹象显示西班牙将申请救助.

"宏观经济环境的事实正打压市场人气,一些最新迹象是企业盈利不佳,"Capital Economics分析师Ross Strachan说,"我们预期所有基本金属未来六个月可能下跌."

周五数据显示美国经济增长速度略快于预期,尽管国际大型企业苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O),欧洲汽车制造商雷诺汽车(RENA.PA)和电子产品集团爱立信(ERICb.ST)的业绩均低于预期.

美国9月消费者支出强劲增长,但芝加哥联储银行公布9月美国中西部制造业活动较前月下降.[US-ECI-CMN]

最新数据显示,LME铜库存流入大幅增加,库存上升20,650吨,至240,450吨.

期铅CMPB3跌0.4%,至每吨2,007.50美元,LME数据显示库存大增,全部集中在比利时安特卫普港口.

铅总库存MPB-STOCKS目前达326,675吨,为2月来最高.

期镍CMNI3跌0.3%,至每吨15,950美元,盘中触及8月中来最低的15,758美元.

期锡CMSN3报每吨19,555美元,盘中触及9月初来最低的19,511美元,上日报19,800美元.期锌CMZN3下滑0.5%,至每吨1,825美元,盘中一度触及8月底来最低的1,812美元.

期铝CMAL3盘中触及9月初来最低的1,887美元,收盘时没有成交,最后买盘报1,897美元,较上日低逾1%.

以下为1624 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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LME期铝 1897.00 -41.00 -2.12 2230.00 -14.93

LME期铜 7698.00 -118.00 -1.51 7375.00 4.38

LME期铅 2006.50 -8.50 -0.42 2432.00 -17.50

LME期镍 15965.00 -40.00 -0.25 18525.00 -13.82

LME期锡 19555.00 -245.00 -1.24 16950.00 15.37

LME期锌 1824.00 -10.00 -0.55 2560.00 -28.75

上海期铝 15370.00 60.00 +0.39 17160.00 -10.43

上海期铜 56680.00 -30.00 -0.05 59900.00 -5.38

上海期锌 14685.00 40.00 +0.27 21195.00 -30.71

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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