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市场报道 | 2012年 10月 30日 星期二 05:41 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三天,因出口需求疲弱及大豆价格下挫

路透10月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌,交易商称,美国小麦出口需求疲弱令市场承压,且大豆价格大跌也影响小麦市场.

美元上涨,也令小麦期货下跌,减低海外市场对美国商品的需求,及令小麦对寻求对冲通胀的投资人来说,其吸引力减弱.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2合约收盘在其日内低位附近,但在其100日移动均线切入位8.54美元附近寻获支持.

美国农业部周一早上称,最新一周出口检验970万蒲式耳出口小麦,低于上周的1,640万.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,受旱情影响的美国大平原预计本周缓解不大,硬红冬麦作物在进入休眠期前需要更多降雨.

欧洲交易商说,伊朗国家谷物机构GTC买入至少5万吨11月/12月交付的德国小麦.

SovEcon农业分析师称,未来几个月俄罗斯谷物出口将疲弱,但将继续出运,因小麦买家寻求供应,以应对乌克兰禁止出口.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收低5-3/4美分,结算价报8.58美元.

今日CBOT小麦预估成交量为63,562口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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