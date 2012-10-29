〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三天,因出口需求疲弱及大豆价格下挫

路透10月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌,交易商称,美国小麦出口需求疲弱令市场承压,且大豆价格大跌也影响小麦市场.

美元上涨,也令小麦期货下跌,减低海外市场对美国商品的需求,及令小麦对寻求对冲通胀的投资人来说,其吸引力减弱.