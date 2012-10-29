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市场报道 | 2012年 10月 30日 星期二 03:59 BJT

〔美国股市〕股指期货在缩短的交易日收低,周二股市续因飓风桑迪休市

* 飓风桑迪令股市周一和周二休市

* 美国企业营收令人失望

* 交易商关注欧洲政治风险

* 道指期货收跌69点,标普500指数期货跌4.9点,Nasdaq指数期货跌15.75点

路透纽约10月29日电---美国股市指数期货周一在缩短的交易日中下滑,因强劲飓风桑迪吹袭美国东岸,美国股市周一和周二休市.

周一股市休市是美股27年来首次因天气因素关闭.

纽约证交所表示,美股周二将继续休市,如果条件允许,周三将恢复交易.

股指期货于1315GMT停止电子交易,何时恢复交易将等待进一步通知.

意大利政局动荡以及西班牙对寻求欧元区救助犹豫不决,令两国处于欧债危机前线.两国领导人周一在马德里会晤.

标普500指数期货SPc1跌4.9点,道琼工业指数期货DJc1跌69点,Nasdaq 100指数期货NDc1跌15.75点.

投资人表示,市场关闭超过一天可能给需要买卖仓位的投资人造成麻烦.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

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