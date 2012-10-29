〔美国股市〕股指期货在缩短的交易日收低,周二股市续因飓风桑迪休市

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 飓风桑迪令股市周一和周二休市
* 美国企业营收令人失望
* 交易商关注欧洲政治风险
* 道指期货收跌69点,标普500指数期货跌4.9点,Nasdaq指数期货跌15.75点
路透纽约10月29日电---美国股市指数期货周一在缩短的交易日中下滑,因强劲飓风桑迪吹袭美国东岸,美国股市周一和周二休市.
周一股市休市是美股27年来首次因天气因素关闭.
纽约证交所表示,美股周二将继续休市,如果条件允许,周三将恢复交易.
股指期货于1315GMT停止电子交易,何时恢复交易将等待进一步通知.
意大利政局动荡以及西班牙对寻求欧元区救助犹豫不决,令两国处于欧债危机前线.两国领导人周一在马德里会晤.
标普500指数期货SPc1跌4.9点,道琼工业指数期货DJc1跌69点,Nasdaq 100指数期货NDc1跌15.75点.
投资人表示,市场关闭超过一天可能给需要买卖仓位的投资人造成麻烦.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。