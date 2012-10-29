〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因巴西天气下跌2%,聚焦飓风桑迪影响

路透10月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾2%,为近一个月来最高单日跌幅,交易商称因主要生产国巴西天气预报有利作物.

飓风桑迪(Hurricane Sandy)对美国金融业影响的不确定性增加了市场压力.美国股市管理层、监管业者和经纪商均同意在周二再度关闭美国股市,但周三是否重开市场仍未决定.

暴风雨在给巴西南部大豆种植省Rio Grande do Sul和Parana带来降水之后,预计将在11月初转向该国主要的中西部大豆种植带和北部地区.上述地区土壤湿度需要提高.

当地分析机构Safras e Mercado称,巴西大豆播种率达到28%,低于去年同期的41%,但高于24%的均值.

分析师机构Celeres称,上周巴西2012/13年大豆销量增加一个百分点至48%,此前近一个月该数字保持稳定.该速率远高于五年均值23%.

美国农业部(USDA)称通常在周一发布的一周美国作物生长进度报告将推迟公布,因飓风桑迪令联邦政府办公室关闭.USDA称新日期将在办公室重新投入工作后宣布.

指标CBOT-11月大豆合约SX2跌34美分,报每蒲式耳15.27-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收低10.90美元,报每短吨472.50美元,12月豆油合约BOc1收跌0.78美分,报每磅50.18美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为226,255口,豆粕期货为44,149口,豆油期货为91,045口.

以下为CBOT农产品期货在1913 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 737.00 -0.75 -0.1% 14.0%

CBOT大豆Sc1 1527.25 -34.00 -2.2% 27.4%

CBOT豆粕SMc1 472.50 -10.90 -2.3% 52.7%

CBOT豆油BOc1 50.18 -0.78 -1.5% -3.7%

CBOT小麦Wc1 858.00 -5.75 -0.7% 31.4%

CBOT稻米RRc1 1473.00 -6.50 -0.4% 0.9%

EU小麦BL2H0 263.00 -1.25 -0.5% 29.9%

NYMEX原油期货CLc1 85.14 -1.14 -1.3% -13.9%

道琼工业指数.DJI 休市

现货金XAU= 1709.26 -1.48 -0.1% 9.3%

欧元/美元EUR= 1.2904 -0.0034 -0.3% -0.3%

美元指数.DXY 80.2340 0.1660 0.2% 0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1048 -1 -0.1% -39.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)