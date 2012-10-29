〔国际油市〕飓风桑迪来袭令美国汽油期货跳升,原油期价下滑

* 美国RBOB汽油和取暖油期货上涨,因炼厂关闭

* 飓风桑迪吹袭美国东海岸

* Colonial Pipeline的燃料输送管道准备关闭

路透纽约10月29日电---美国汽油期货周一大涨,指标原油期价下滑,因飓风桑迪导致美国东海岸燃料交割大幅放缓,主要炼厂关闭,输油管道和港口关闭.

该地区70%的炼厂产能可能关闭,其中包括Phillips 66 (PSX.N)在新泽西州日产量23.8万桶的Bayway炼厂,操作人员为电力供应突然中断及洪涝可能造成的损坏作准备.

担负该区多至15%燃料供应的Colonial Pipeline的燃料输送管道也准备关闭,令短期供应紧张的威胁加剧.

11月汽油期货RBc1升5.77美分,结算价报每加仑2.7568美元,周一的日内高位为2.8115美元,为10月17日来的最高水平.11月汽油期货将于周三到期.

不过,远期汽油期货价格下滑,因交易商消化了东部沿海地带道路和机场几乎全面关闭将导致需求下降这一因素.

"城市道路空空当当,像一座座鬼城,所以未来几天对汽油的需求将很小,这限制了价格急升的幅度,"Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说.

美国11月取暖油合约Hoc1升1.74美分,结算价报每加仑3.1152美元,与美国原油的价差升至纪录最高水平.

取暖油和原油的价格差距,即解裂价差,周一触及每桶45.15美元.

美国原油期货下跌,因国内原油供应充裕,且炼厂因飓风关闭导致原油需求骤降,令价格承压.

布兰特12月原油期价LCOc1下滑0.11美元,结算价报每桶109.44美元,盘中高见110.26美元.本月,布兰特原油期价可能下跌超过2%,连续第二个月下跌.

美国12月原油CLc1跌0.74美元,结算价报每桶85.54美元,周一日内低位为84.66美分,为7月来的最低水平.

10月,美国原油可能下挫超过7%,在9月时回落逾4%.

在最新一周美国原油库存报告公布前,周一路透对分析师的调查预计,上周美国原油库存增加,馏分油库存料减少,汽油库存小幅上升.(完)