〔加拿大股市〕缩量收平,美国股市周二将休市

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多10月29日电---加拿大股市主要股指周一基本持平,能源股和材料股上涨抵消金融股下跌的影响,但成交非常清淡,因飓风桑迪逼近美国东海岸,导致美国股市休市.
美国股市周一休市,为27年来首次因天气因素关闭,周二将继续休市.
能源股上升0.33%,部份跟随取暖油期货的升势,因交易员对冲桑迪导致的电力中断和洪涝可能破坏炼厂,并令生产停顿数周的风险.
天气预报员表示,飓风桑迪可能是有史以来吹袭北美大陆的破坏力最大的风暴,桑迪的影响范围从美国大西洋沿岸中部地区一直到加拿大,沿途将有5,500万人受到影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE小升12.45点,或0.10%,收报12,312.75点,成交稀少,为7,774万股,交易所最新完成的月度统计是9月日成交均值为3.564亿股.
材料股上涨0.23%.金融股下跌0.41%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。