〔加拿大股市〕缩量收平,美国股市周二将休市

路透多伦多10月29日电---加拿大股市主要股指周一基本持平,能源股和材料股上涨抵消金融股下跌的影响,但成交非常清淡,因飓风桑迪逼近美国东海岸,导致美国股市休市.

美国股市周一休市,为27年来首次因天气因素关闭,周二将继续休市.

能源股上升0.33%,部份跟随取暖油期货的升势,因交易员对冲桑迪导致的电力中断和洪涝可能破坏炼厂,并令生产停顿数周的风险.

天气预报员表示,飓风桑迪可能是有史以来吹袭北美大陆的破坏力最大的风暴,桑迪的影响范围从美国大西洋沿岸中部地区一直到加拿大,沿途将有5,500万人受到影响.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE小升12.45点,或0.10%,收报12,312.75点,成交稀少,为7,774万股,交易所最新完成的月度统计是9月日成交均值为3.564亿股.

材料股上涨0.23%.金融股下跌0.41%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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