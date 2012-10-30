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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 22:54 BJT

〔中港股业绩〕中信证券第三季获利猛增87%

路透10月30日电---中国最大上市券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)公布季度获利猛增87%,因有迹象显示中国股市触底反弹.

中信证券在提交给香港联交所的业绩声明中公布,7-9月该季净利增至6.716亿元人民币,上年同期为3.69亿元.

今年前三季净利达到29.2亿元人民币.

中信证券H股周二收低0.69%,报14.38港元,近三个月累计大涨10.37%.(完)

(欲浏览中信证券在香港联交所发布的业绩声明,请点击here)

--编译 李军;审校 利棣儿

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