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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 22:57 BJT

〔中港股业绩〕中国铝业第三季净亏损10.8亿元人民币,但优于预期

路透10月30日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季净亏损10.8亿元人民币,为连续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加.

但该亏损幅度小于路透访查的五位分析师平均预估的19亿元,去年同期为净利5.55亿元.

中铝H股周二收高0.3%,今年迄今持平,表现不及恒生指数.HSI同期16%的升幅.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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