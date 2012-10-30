〔欧洲汇市〕英镑上涨,受优于预期的英国零售销售数据提振

* 英镑/美元上涨0.3%

* 优于预期的英国工业联盟(CBI)零售销售数据提振英镑

* 欧元/英镑走强,阻力位在21日移动均线

路透伦敦10月30日电---英镑兑美元周二升至日内高位,此前调查显示英国10月零售销售好于预期,且增加了英国经济将持续复苏的机率.

英镑兑美元GBP=D4升至1.6076美元,在英国工业联盟(CBI)零售销售数据公布前报1.6062美元,英镑兑美元日内升0.3%.交易商说在1.6080美元上方挂有止损买单,短期支持位在55日移动均线切入位1.6019美元.

因飓风桑迪吹袭,美国市场连续第二天休市,英镑兑欧元EURGBP=R下滑,在午盘时欧元升0.2%,至0.8056英镑.欧元从周五触及的0.8002英镑低位反弹,当时投资人降低对英国央行将在11月买入更多资产的押注.

"在上周英国公布强劲的第三季国内生产总值(GDP)数据后,今日CBI零售销售数据巩固了正面经济动能可能在第四季持续的观点,"花旗欧洲G10外汇策略部主管Valentin Marinov说.

技术图表分析师及交易商说,欧元兑英镑的短期阻力位料在21日移动均线切入位0.8075英镑.

优于预期的消费者信贷,抵押贷款数据及CBI零售销售数为英国经济前景改善提供了更多的线索.

本周将公布的制造业,建筑业和服务业采购经理人指数(PMI)将反应出英国第四季经济体质的好坏.如果数据强劲,可能鼓励主权帐户和其他投资人买入英镑.(完)