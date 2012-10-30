〔英国债市〕英债下跌,因强劲的英国零售数据增强经济复苏希望

路透伦敦10月30日电---英国政府公债周二下滑,表现落后于德债,此前英国零售调查增加了英国经济将持续复苏的机率,且削弱英国央行将买入更多英债的预期.

英国工业联盟(CBI)调查显示英国10月零售销售远优于预期,巩固了英国央行下周将不会扩大其货币刺激措施的观点.

周三公布的英国GFK/NOP消费者信心调查将为英国人购物气氛提供更多线索,而英国央行副总裁宾恩将在收市后发表讲话,市场人士将密切审视有关货币政策的内容.

12月英债期货FLGZ2下跌27个跳动点,报119.38,表现落后于可比德债FGBLZ2约10个跳动点.

10年期英债和可比德债收益率差尾盘扩大1个基点,至约35个基点,在CBI调查前为34个基点.

10年期英债收益率GB10YT=RR升3个基点,报1.825%.

英国债务管理局(DMO)标售15亿英镑于2015年到期英债,投标倍数为2.11.

花旗策略师说,"投标倍数非常良好."他说,左右英债的主要因素仍是欧元区的消息.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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