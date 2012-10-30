〔金属期市〕期铜从两个月低点反弹,受助于美元疲弱

* 交投疏落,因飓风桑迪吹袭美东

* 铝库存增加,因产出增长快过需求

* 欧元兑美元上涨,因意大利工作标售需求不错

路透伦敦10月30日电---期铜周二上涨,从昨日触及的近两个月低点反弹,受助于美元疲弱以及一些谨慎的业内买盘,但对消费大国中国需求不振的担忧限制进一步升幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,720美元,周一曾触及近两个月最低的7,670美元,周一收报7,699美元.

成交低迷,因飓风桑迪吹袭美东,迫使疏散和交通停摆.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升1.15美分,报每磅3.5060美元,盘中交投区间为3.4915-3.5325美元.

数据显示,西班牙第三季经济萎缩没有预期严重,且对意大利新债标售需求改善后,欧元兑美元上涨,提振金属价格.

交易商和分析师表示,由于周一多数金属价格跌至近两个月低点,吸引了一些业内买家.

铜价在10月走软,因对金属实质需求将改善的预期落空,10月迄今铜价跌幅近6%,今年迄今仅升1.7%.

LME三个月期铝CMAL3收报1,909美元,周一报1,897美元.

过去几周,LME铝库存和上海期货交易所铝库存均大幅增加.

中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季净亏损10.8亿元人民币,为连续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加.[ID:nSB8567810]

三个月期铅CMPB3由每吨2,007.50美元升至2,042美元.期镍CMNI3由每吨15,950美元升至16,050美元.期锡CMSN3收报19,800美元,周一报每吨19,555美元,期锌CMZN3由1,825美元升至1,855美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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