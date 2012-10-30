〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第四天下跌,因出口需求疲弱

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透10月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑,交易商说,因美国小麦出口需求疲弱令市场承压.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2合约收低1/2美分,报每蒲式耳8.57-1/2美元.
CBOT小麦连跌第四天,但12月合约在其100日移动均线切入位8.55-7/8美元寻获支持.自6月18日以来,小麦价格从未收在这一关键技术水平的下方.
阿根廷的罗萨里奥谷物交易所(Rosario grains exchange)在其本年年度首次产量预估中表示,阿根廷2012/13年小麦产量料达1,000万吨.
欧洲交易商说,突尼斯国家谷物机构透过标购买入10万吨12月或1月交付的制粉软麦.标购截止日期在周三.
农业顾问机构UkrAgroConsult称,今年乌克兰小麦产量将从上年的2,060万吨下降至1,418万吨,因播种时期及越冬的天气恶劣.
今日CBOT小麦预估成交量为105,589口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
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