〔纽约汇市〕意大利公债标售提振欧元,日央行放宽政策后日圆兑美元上涨

* 欧元兑美元上涨,此前西班牙公布第三季GDP报告

* 意大利公债标售结果对欧元也有帮助

* 日圆兑美元触及一周高位

* 日本央行放宽政策,但部分投资人原本期望值更高

* 飓风桑迪吹袭美国东岸,成交减少

路透纽约10月30日电---欧元兑美元周二上涨,此前数据显示西班牙经济第三季萎缩程度小于预期,且意大利标售五年期和10年期公债得标利率下滑.

日本央行放宽货币政策举措令原本押注日本央行会更大规模增加资产购买的投资人失望,之后日圆兑美元上涨.

历来最强劲的飓风之一桑迪吹袭美国东海岸,令市场成交量低于均值,走势稍早一度因此被夸大,但随着交易日展开,成交有所回升.

"西班牙GDP数据略强于预期,给予欧元一些提振."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示,"意大利成功标售公债也对欧元有帮助."

欧元兑美元EUR=纽约尾盘升0.4%,报1.2959美元,仍接近日高1.2983美元.

在西班牙公布第三季经济连续第五季萎缩,但幅度小于市场预估后,欧元有买盘.

根据Reuters Dealing,在10月最后一个周二,全球有价值41.7亿美元的欧元易手,在9月最后一个周二的成交额为48.7亿美元.

周二公布的标普/Case-Shiller调查报告显示,8月美国独栋房屋价格上涨,为美国楼市复苏提供了最新佐证.[ID:nSB2075793]

City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示,数据"不太可能阻碍美联储的量化宽松政策,该政策主要目标是使失业率跌向7%."

投资人担心希腊是否能就更多撙节措施达成协议,且西班牙何时求援仍不确定,这会限制欧元升势.

两位欧元区官员周二表示,欧元区财长周三将举行电话会议,讨论修改希腊救助协商的进展,但预计不会有决定出炉.

两位议员周二向路透表示,希腊执政联盟中的第二大党-泛希腊社会主义运动(泛希社运)绝对多数议员将在议会投票中支持撙节和改革措施.

**日本央行举措**

日本央行周二连续第二个月加大经济刺激力度,以在经济处于衰退边缘之际,回应外界要求采取措施的巨大政治压力.此次日本央行决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,378.2亿美元)至91万亿日圆.[ID:nSB2075167]之后日圆走强,交易商称因市场原本的期望值更高.

"由于日本央行量化宽松政策声明令市场失望,美元/日圆跌穿79.50日圆水准,"BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示,"许多交易商原本指望日本央行官员推出更大规模的刺激措施."

美元兑日圆JPY=触及一周低点79.25日圆,跌穿200日移动均线这一重要技术支撑位.纽约尾盘跌0.2%,报79.60日圆.

上周五触及的四个月高位80.36日圆预计将对美元走势形成阻力.

欧元兑日圆EURJPY=也跌至两周低点,之后反弹,尾盘升0.2%,报103.15日圆,主要是因欧元/美元走强带动交叉盘.

策略师表示,目前判断飓风桑迪对美国东岸造成的破坏可能对汇市产生何种影响为时过早.

在风险意愿降低的时候,美元需求通常会增加,但如果大面积遭破坏促使市场臆测美联储可能需要进一步放宽政策提振经济,美元就可能下滑.

美股和美国债市周二继续休市,美国公债期货和短期利率期货则有交易,但成交异常清淡.

标普/Case-Shiller房价报告令公债期货和利率期货卖压有所加重.

12月10年期公债期货尾盘跌4/32,报132-21/32.(完)

---编译 李军;审校 母红

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