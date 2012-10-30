〔加拿大汇市〕加元兑美元徘徊在平价附近,美国股市休市

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透多伦多10月30日电---加元兑美元周二小升,接近平价,此前数十年来破坏力最大的风暴吹袭美国东海岸,导致美国股市休市两天,使其他市场失去方向.
在超级风暴桑迪吹袭后,数百万人受到影响,纽约和美国东部广大地区正在应对洪涝和电力中断造成的影响.飓风桑迪已造成至少30人死亡.
投资人正在评估风暴造成的全面影响,全球股市和商品市场成交稀落,未能为加元走势提供指引.
加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9993加元,或1.0007美元.周一收盘时报1.0008加元,或0.9992美元.
投资人预期美国市场周三重开时波动性加剧,因两日休市积压了大量需求.
一些交易商说,他们预期月底前将有企业和主权帐户买入美元,且投资人出脱加元多头头寸.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
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