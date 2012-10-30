〔加拿大汇市〕加元兑美元徘徊在平价附近,美国股市休市

路透多伦多10月30日电---加元兑美元周二小升,接近平价,此前数十年来破坏力最大的风暴吹袭美国东海岸,导致美国股市休市两天,使其他市场失去方向.

在超级风暴桑迪吹袭后,数百万人受到影响,纽约和美国东部广大地区正在应对洪涝和电力中断造成的影响.飓风桑迪已造成至少30人死亡.

投资人正在评估风暴造成的全面影响,全球股市和商品市场成交稀落,未能为加元走势提供指引.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9993加元,或1.0007美元.周一收盘时报1.0008加元,或0.9992美元.

投资人预期美国市场周三重开时波动性加剧,因两日休市积压了大量需求.

一些交易商说,他们预期月底前将有企业和主权帐户买入美元,且投资人出脱加元多头头寸.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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